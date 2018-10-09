«Росэнергоатом» оценит готовность Кольской АЭС к зиме

На Кольской АЭС начала работать комиссия АО «Концерн Росэнергоатом», которая проведёт проверку готовности предприятия к работе в осенне-зимний период.

В этом году специалисты Нововоронежской и Смоленской АЭС проверят готовность Кольской АЭС к зиме по нескольким направлениям: оборудование энергоблоков, материально–техническое обеспечение, готовность персонала, пожарная безопасность, готовность территории, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, тепловые сети, теплофикационные установки, электротехническое и гидротехническое оборудование.

«Для атомной станции, расположенной за полярным кругом, особенно важно в зимний период обеспечивать надежную работу всего оборудования и бесперебойную подачу электроэнергии в энергосистему Мурманской области», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В рамках проверки запланировано проведение противоаварийной тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций на АЭС при резком ухудшении погодных условий. Также члены комиссии оценят реальную готовность персонала к ликвидации последствий аварийных отключений в осенне-зимний период.

По итогам Кольской АЭС будет выдан Паспорт готовности АЭС к работе в осенне-зимний период, который будет подписан Генеральным директором Концерна «Росэнергоатом» Андреем Петровым.