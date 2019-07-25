Росэнергоатом займётся теплоснабжением посёлка Африканда в Мурманской области

Руководством Концерна «Росэнергоатом» принято решение о проработке вариантов передачи концерну комплекса теплоснабжения поселка Африканда, расположенного в городском округе Полярные Зори Мурманской области.

На первом установочном совещании по данной теме рассмотрены технические аспекты модернизации комплекса теплоснабжения поселка Африканда, в том числе варианты использования твердотопливных и электрокотельных, а также схемы передачи комплекса в собственность Концерна «Росэнергоатом» и его дочернего общества ООО «АтомТеплоЭлектроСеть». Совещание прошло 23 июля с участием представителей Концерна «Росэнергоатом», правительства Мурманской области, администрации г.Полярные Зори и Кольской АЭС.

«Мы заинтересованы в решении вопросов комфортности жизни сотрудников и населения регионов, где расположены наши станции. И планируем выстроить вектор совместной работы с администрацией Мурманской области, разработав варианты теплоснабжения поселка Африканда, который находится рядом с Кольской АЭС», - отметил во вступлении заместитель генерального директора – директор по сбыту «Росэнергоатома» Александр Хвалько.

«Хочу поблагодарить Концерн «Росэнергоатом» как нашего давнего социально-ответственного партнера за то, что повышение эффективности работы комплекса ЖКХ Африканды находится в повестке дня нашего обсуждения. Правительство Мурманской области совместно с рядом инвесторов реализует проекты по строительству новых котельных в регионе, и сегодняшнее обсуждение этого вопроса очень важно», - отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

В заключение совещания Александр Хвалько отметил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа для разработки дорожной карты решения вопроса теплоснабжения поселка и детального бизнес-плана. Эти вопросы будут обсуждаться с правительством Мурманской области в ходе визита делегации «Росэнергоатома» в регион.