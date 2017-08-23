Росгеология сообщила о предварительных прогнозах на никель Мончегорского рудного района - 745,2 тысячи тонн

Специалисты Росгеологии завершили полевые работы в пределах Мончегорского рудного района в Мурманской области. Предварительные прогнозные ресурсы никеля составили 745,2 тысячи тонн, металлов платиновой группы — 113,8 тонн, что говорит о высоких перспективах выявления крупнообъёмного комплексного малосульфидного платинометального проявления в регионе, сообщает пресс-служба холдинга Росгеология.

Работы велись в рамках государственного контракта, подписанного в 2015 году между холдингом и департаментом по недропользованию по Северо- Западному федеральному округу. «Цель проекта состоит в оценке платиноносности участков Ниттис - Кумужья - Травяная и Нюд-Морошковое».

По результатам полевых, камеральных и лабораторных работ будет составлен итоговый геологический отчет и дана оценка ресурсам территории. Завершить изучение объекта, согласно условиям госконтракта, планируется до конца года.