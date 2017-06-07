Росляков радует чистотой и порядком во дворах

В рамках комплексной программы «Мурманск - город чистоты» городские власти строго контролируют работу управляющих компаний. Организации, обслуживающие многоквартирные дома, должны регулярно согласно графику работ убирать мусор и поддерживать в чистоте дворовую территорию.

Сегодня комиссия Ленинского административного округа работала в жилом районе Росляково. С 1 января 2015 года поселок городского типа Росляково выделился из ЗАТО город Североморск и стал частью Мурманска. Особенностью жилого района является, то, что он обслуживается одной управляющей компанией.

– Управляющая организация добросовестно выполняет свои обязательства, мелкие нарушения устраняет в установленный срок, – рассказал заместитель начальника управления Ленинского административного округа, ответственный за решение вопросов местного значения на территории района Росляково Руслан Кучерявый. – Показательно, что с начала года на «управляшку» не наложено не одного штрафа. Руководство понимает, что ответственно выполнять свою работу выгоднее, чем постоянно платить деньги из своего кармана.

Стоит отметить, что проверка и осмотр территории жилого района Росляково проводятся ежедневно.