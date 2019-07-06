Росляковцы излили душу назначенцу Путина

В поликлинику жителям микрорайона Росляково приходится ездить в Ленинский округ Мурманска, качество водопроводной воды оставляет желать лучшего, старые дома десятилетиями не ремонтируются, а благоустройство городской среды в микрорайоне практически не ведётся. Обо всём этом жители Росляково рассказали врио губернатора Мурманской области в ходе встречи, состоявшейся вчера вечером в зале ДК «Судоремонтник». Встреча с росляковцами стала четвёртой и заключительной в серии встреч врио губернатора с мурманчанами, прошедшей на этой неделе.

Напомним, до 2015 года Росляково было посёлком городского типа и входило в ЗАТО г.Североморск. В связи с реализацией проекта по созданию на базе 82 СРЗ береговой базы обслуживания посёлок был выведен из состава ЗАТО и присоединён к Мурманску на правах микрорайона. Этим обусловлено наличие в Росляково целого ряда специфических проблем.

Главная из них, являющаяся причиной многих других, более мелких, – фактическая оторванность от города. Так, в поликлинику росляковцы вынуждены ездить в Ленинский округ – на территории микрорайона медицинских учреждений нет. Старшеклассникам, живущим в Росляково, также приходится ездить на учёбу. Практически нет здесь и детских площадок, общественных пространств и других элементов благоустройства. Недостаточно уличного освещения.

Изменение статуса посёлка породило и ещё одну по сей день не решённую проблему – множество росляковцев, работающих в Североморске, теперь вынуждены оформлять пропуск для проезда в ЗАТО.

Очень большие нарекания у росляковцев, как и у жителей Ленинского округа, на качество водопроводной воды – эта тема поднималась в ходе встречи не раз.

Множество жалоб прозвучало на состояние части микрорайона, известной как Малое Росляково. Глава региона заверил граждан, что заедет в Малое Росляково лично, чтобы понять суть и масштаб проблем.

Несколько вопросов касались трудностей, с которыми сталкивается в Заполярье малый бизнес. «Северное удорожание» – повышенные издержки на зарплаты, налоги и социальные обязательства – не позволяет мурманским предпринимателям эффективно конкурировать с фирмами из других регионов, в последнее время активно заходящими на рынок услуг региона.

«Проблема сложная, но мы бьёмся, отрабатываем вопрос», – отметил глава Мурманской области.

Встреча продлилась полтора часа, росляковцы задали врио губернатора около 30 вопросов.

Все вопросы мурманчан, как заданные в ходе встреч, так и поданные в письменном виде, будут обработаны, ни один из них не останется без развёрнутого и обоснованного ответа.