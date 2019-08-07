«Росморпорт» начал реконструкцию причала № 2 АО «ММТП»

ФГУП «Росморпорт» и АО «Мурманский морской торговый порт» 2 августа заключили договор на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция причала № 2 Первого грузового района Мурманского морского торгового порта». Как сообщает пресс-служба «Росморпорта», стоимость реализации проекта составляет 918,2 млн рублей. Сроки реализации: 2019-2020 годы.

Целью проекта является реконструкция причала № 2 со строительством швартовочного пала для приема судов больших размеров, а также для перераспределения грузопотока по перевалке угля с причала № 4, в связи с его неудовлетворительным техническим состоянием и последующей реконструкцией.

Реализация проекта позволит принимать и обслуживать на причале № 2 балкерные суда вместимостью до 75 тысяч тонн.

Подчеркивается, что в рамках работ по объекту особая роль отводится минимизации негативного воздействия на окружающую среду города Мурманска при перевалке угля. В районе причала № 2 появятся современные системы орошения угля и очистные сооружения ливневого стока.

Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках Федерального проекта «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.