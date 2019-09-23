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Мурманская область. Арктика23.09.19 14:20

Росморпорт принимает участие в уникальном проекте по исследованию Арктики

В пятницу после пяти лет подготовительных работ был дан старт международной полярной экспедиции MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate), призванной тщательнее изучить одну из малоисследованных частей нашей планеты – Арктику – и ее влияние на глобальный климат.

На торжественной церемонии открытия проекта в Тромсё (Норвегия) присутствовала делегация ФГУП «Росморпорт» во главе с заместителем Генерального директора по флоту предприятия Василием Струговым.

Участие руководства ФГУП «Росморпорт» в мероприятии неслучайно. Среди 19 стран, вовлеченных в реализацию масштабного проекта, содействие России играет ключевую роль. ФГУП «Росморпорт» выступает официальным партнером MOSAiC. В уникальной экспедиции примет участие ледокол предприятия «Капитан Драницын», который будет осуществлять доставку провианта и топлива для пополнения запасов, научного и судового оборудования, сменного экипажа и научного персонала исследовательского судна.

Немецкое судно Polarstern выйдет в море из норвежского Тромсё по направлению к Восточной Сибири, где вмёрзнет в паковый лёд. Судно в окружении льдов проделает трансполярный дрейф по маршруту длиной в 2500 км. Экспедиция пройдёт сначала в направлении Северного полюса, а затем, предположительно в сентябре 2020 г., завершится в проливе Фрама между Гренландией и Шпицбергеном.

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