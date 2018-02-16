«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года

«Роснефть» не имеет лицензионных обязательств приступать к бурению скважин в Баренцевом море в 2018 году, сообщил в интервью ТАСС на полях инвестиционного форума в Сочи министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. У «Роснефти» шесть участков на Баренцевом море, и в основном по всем бурение планируется после 2020 года. Исходя из лицензионных обязательств, компания не планирует бурение поисково-оценочных скважин на шельфе Баренцева моря в 2018 году», - сказал Донской.

Компания является крупнейшим недропользователем на российском шельфе: она владеет 55 лицензиями. Ресурсы углеводородов по этим участкам составляют около 43 млрд тонн нефтяного эквивалента. Также «Роснефть» ведёт разведку и добычу углеводородов на шельфе Вьетнама, участвует в проектах на шельфе Норвегии.