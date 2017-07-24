«Роснефть» начала фоновый экологический мониторинг в акватории Баренцева моря

НК «Роснефть» начала фоновый экологический мониторинг на лицензионном участке Гусиноземельский в акватории Баренцева моря.

Программа работ по фоновой экологической оценке состояния морской экосистемы включает проведение океанографических, метеорологических, гидрохимических, гидробиологических и ихтиологических исследований, отбор проб донных отложений, морской воды и атмосферного воздуха, наблюдения за морскими млекопитающими и птицами.

Данные фонового мониторинга будут положены в основу эколого-рыбохозяйственного картирования акватории лицензионных участков Баренцева моря.

Результаты фоновой оценки будут использованы для разработки природоохранной документации, а также для оценки общего состояния экосистемы восточной части Баренцева моря. Это позволит специалистам Компании планировать дальнейшее проведение геологоразведочных работ с минимальным воздействием на окружающую среду.

Как сообщает управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть», организацию работ по проведению фонового экологического мониторинга и эколого-рыбохозяйственного картирования на лицензионном участке Гусиноземельский осуществляет дочернее общество НК «Роснефть» - «РН-Шельф-Арктика».