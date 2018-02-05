«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике

НК «Роснефть» определила ещё две структуры для бурения поисково-оценочных скважин на участке Восточно-Приновоземельский-1 и Восточно-Приновоземельский-2 в акватории Карского моря.

Согласно материалам компании, на Восточно-Приновоземельском-1 бурение скважин планируется на структуре Викуловская, на Восточно-Приновоземельском-2 - на структуре Рагозинская (западный купол).

Размещение уведомлений об общественном обсуждении касательно оценки воздействия проектов на окружающую среду (ОВОС) планируется до конца мая 2018 года.

Как сообщалось, в 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море «Роснефть» совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения открыто нефтегазовое месторождение Победа с запасами нефти по категории С1+С2 - 130 млн тонн и газа около 500 млрд куб. метров. Из-за американских санкций «Exxon» была вынуждена свернуть деятельность в России, за исключением проекта «Сахалин-1». «Роснефть» заявляла, что готова самостоятельно продолжать работку в Арктике.

В текущем году «Роснефть» планировала разработать, согласовать и провести экспертизу проекта разведочных работ на месторождении Победа.

Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской накануне сообщил, что ведомство будет содействовать «Роснефти» для продолжения работ на месторождении.