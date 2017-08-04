«Роснефть» приступила к геологическим исследованиям в Печорском море

НК «Роснефть» приступила к геологическим исследованиям поморской группы лицензионных участков – Поморского, Русского, Северо-Поморского - 1 и Северо-Поморского - 2 с целью оценки их углеводородного потенциала.

В течение летнего навигационного периода специализированное научно-исследовательское судно в сопровождении двух судов обеспечения проведет сейсморазведочные работы 3D на территории площадью более 1,6 тысячи кв. км, а также гравимагниторазведку в объёме более 5,4 тысячи пог. км.

Специалисты уточнят строение и оценят геологический потенциал существующих структур, что позволит развивать стратегию геологоразведочных работ на перспективных объектах лицензионных участков поморской группы.

Геологические исследования выполняются с учётом требований международного и российского законодательства, а также сопровождаются наблюдением за морскими млекопитающими и контролем за соблюдением норм экологической и промышленной безопасности.

Организацию геологоразведочных работ на лицензионном участке недр осуществляет дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Шельф-Арктика».

Наша справка:

Поморский, Русский, Северо-Поморский-1, Северо-Поморский-2 лицензионные участки расположены в юго-восточной части континентального шельфа Баренцева моря (Печорское море). Общая площадь лицен