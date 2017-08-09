«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно

«Роснефть» рассчитывает в 2018 году добыть не меньше нефти, чем в 2017 году, продолжает работу в Арктике, невзирая на санкции и ведёт диалог с министерствами и ведомствами о получении разрешения на поставки «BP» порядка 10 миллиардов кубометров газа в год, сообщили топ-менеджеры российской компании в ходе традиционной телефонной конференции для инвесторов. Кроме того, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров рассказал, что компания в ближайшие дни планирует закрыть сделку по покупке 49% в индийской «Essar Oil».

В ходе конференции топ-менеджеры компании также рассказали подробности контракта с «PDVSA». «Роснефть» не планирует новых предоплат венесуэльской компании в рамках контракта на поставку нефти, окончательное погашение предоплат ожидается до конца 2019 года.

Добыча нефти «Роснефти» в 2018 году будет не меньше, чем в 2017 году, но многое будет зависеть от сделки ОПЕК+, заявил первый вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон.

«Роснефть» в первом полугодии 2017 года увеличила добычу жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) на 12%, до 4,59 миллиона баррелей в сутки. В целом за январь-июнь этот показатель вырос на 11,4% - до 112,2 миллиона тонн. «Она (добыча в 2018 году. – Ред.) будет не меньше, чем в 2017 году. Очевидно, многое будет зависеть от ОПЕК… Опять же, соглашение (ОПЕК+ о сокращении добычи. – Ред.) будет вновь обсуждаться в марте, и мы, естественно, будем соблюдать наши планы добычи сообразно с этим», - сказал Лирон, отвечая на соответствующий вопрос.

«Роснефть» продолжает геологоразведку на арктических участках, планирует исполнить лицензионные обязательства, невзирая на санкции, сказал Лирон.

НК принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Доля компании превышает 78% в общей площади участков в Арктике. По оценкам специалистов, к 2050 году арктический шельф будет обеспечивать от 20% до 30% всей российской нефтедобычи.

Российская компания планировала вести работы на части участков шельфа совместно с зарубежными партнерами, однако санкции против РФ стали препятствием для западных компаний. «Мы продолжаем вести разведку арктических (участков. - Ред.) самостоятельно», - сказал Лирон, отвечая на вопрос о планах компании в отношении тех участков, где работа изначально планировалась совместно с зарубежными партнерами, сообщает РИАН.