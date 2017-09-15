«Роснефть» разрабатывает систему управления ледовой обстановкой

Участники научно-исследовательской экспедиции «Кара Лето-2017», которые находятся сейчас в Баренцевом море, начали работы по буксировке айсбергов массой в несколько сотен тысяч тонн, а также испытания средств обнаружения и мониторинга опасных ледяных образований.

В настоящий момент ученые отбуксировали айсберг массой около 200 тысяч тонн, обнаруженный в результате дешифрирования космического снимка.

На айсберг размерами 75х35 метров установлено 2 спутниковых радиомаяка, а для анализа безопасности проведения буксировочных работ построена 3D модель объекта. Также развертывается сеть оперативного наблюдения за гидрометеорологической обстановкой в области выполнения работ.

Исследования по буксировке айсбергов начались ещё в прошлом году. Проект специалистов НК «Роснефть», «АНЦ» и ФГБУ «ААНИИ» «Разработка системы управления ледовой обстановкой для условий Карского моря» признан лауреатом первой премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики.

В числе награжденных – руководители и эксперты научно-проектного блока ПАО «НК «Роснефть», эксперт «Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок» Компании, ученые ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт». Дипломы за подписью Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака были вручены 12 сентября на Международной выставке «RAO/CIS Offshore 2017», которая проводится по распоряжению правительства РФ. Сборник работ лауреатов издан под редакцией экспертного совета.

Всего на конкурс было представлено 102 работы от 68 организаций. Все работы направлены на развитие российской арктической зоны и соответствуют «Основам государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу», утвержденным указом президента Российской Федерации.