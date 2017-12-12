«Роснефть» сделала первые шаги к реализации проекта по созданию на базе 82 СРЗ в Росляково береговой базы обеспечения шельфовых проектов

В настоящее время в регионе формируется уникальный высокотехнологичный кластер по строительству объектов морской добычи и переработки углеводородов Арктики, аналогов которому в настоящее время в России нет. Реализуются масштабные проекты по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, обновляется ледокольный и рыболовный флот. Об этом сообщила губернатор Марина Ковтун в ходе ежегодного публичного доклада об итогах 2017 года и задачах на 2018 год.

К активной фазе создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке приступает «Кольская верфь». Ввод первой очереди верфи ожидается летом-осенью 2019 года.

На полях Петербургского международного экономического форума между правительством области, Минпромторгом России и компанией «Новатэк» подписан меморандум о взаимопонимании по заключению в будущем году специального инвестиционного контракта. Он даст инвестору гарантии стабильности и неизменности условий реализации проекта, безусловной его поддержки на всех уровнях власти – от муниципальной до федеральной. В то же время – для региона это документальное закрепление обязательств инвестора по реализации проекта в установленные сроки и в согласованных объемах. Это свыше 10 тысяч рабочих мест и десятки миллиардов рублей инвестиций.

Глава региона назвала проект «Новатэка» примером слаженной работы органов власти всех уровней и выразила признательность региональному Управлению Росреестра, администрации Кольского района, органам исполнительной власти региона, депутатам Мурманской областной Думы, принимавшим активное участие в решении вопросов предоставления «Кольской верфи» земельных участков, а также в подготовке разрешения правительства РФ на создание искусственных земельных участков в акватории Кольского залива.

Компанией «Роснефть» сделаны первые практические шаги к реализации проекта по созданию на базе 82 СРЗ в Росляково береговой базы обеспечения шельфовых проектов. Разработана схема планировки размещения производственных объектов, определены основные технологические параметры объекта, ведутся работы по заключению договоров аренды на земельные участки. С учётом масштабности проекта земля будет предоставлена компании без проведения торгов.

«Сопровождение этих проектов остается для правительства Мурманской области одной из приоритетных задач», – подчеркнула губернатор.