Рособрнадзор напоминает о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ военнослужащими, поступающими в военные вузы

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает об особом порядке подачи заявлений на участие в ЕГЭ военнослужащими, проходящими военную службу по призыву и по контракту, которые поступают на обучение в военные образовательные организации высшего образования.

Для участия в ЕГЭ военнослужащие могут подать заявление с указанием учебного предмета или перечня учебных предметов, по которым они планируют сдавать экзамены в текущем году, не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующего экзамена, в места регистрации на сдачу ЕГЭ в субъекте Российской Федерации, где расположена военная образовательная организация высшего образования. Для поступления в гражданские вузы заявление на участие в ЕГЭ военнослужащие должны были подать до 1 февраля.

Заявления подаются лично на основании документа, удостоверяющего личность, или уполномоченным лицом на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании.

Выпускники прошлых лет, военнослужащие могут участвовать в ЕГЭ в резервные сроки основного периода экзаменов (с 22 июня по 2 июля). Участие выпускников прошлых лет, военнослужащих в основной период проведения ЕГЭ (с 28 мая по 20 июня 2018 года) допускается только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.