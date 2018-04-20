Рособрнадзор напомнил школам о необходимости объективно оценивать результаты всероссийских проверочных работ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продолжает контролировать объективность проведения школами всероссийских проверочных работ (ВПР), заявил, выступая в рамках ММСО на Форуме руководителей местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он напомнил, что по итогам анализа результатов ВПР, которые проводились весной 2017 года, Рособрнадзором были выявлены признаки необъективности проведения проверочных работ в ряде школ. Перечни таких школ были направлены региональным органам управления образованием.

«Проблемы с оцениванием существуют и с этим надо продолжать работать. В апреле и мае этого года идет очередной цикл проверочных работ. Регионы и школы уже относятся к ним достаточно спокойно. Я думаю, что по итогам этого цикла мы увидим снижение процента школ, которые показывают необъективные результаты. Мы в этом году посмотрим, как ситуация в той или иной школе изменилась, и снова дадим список школ, где ВПР проводятся, по нашему мнению, необъективно», - сказал Анзор Музаев.

Он сообщил, что во время проведения ВПР по русскому языку в октябре 2017 года были выбраны школы, в которые направлялись независимые наблюдатели. Результаты в этих школах оказались ниже относительно всей выборки по сравнению с их результатами в мае 2017 года. Подобные выезды наблюдателей в школы продолжаются и в нынешнем цикле ВПР.

Анзор Музаев также обратил внимание муниципальных руководителей на необходимость правильной работы с результатами оценочных процедур в образовании. Эта работа должна быть в первую очередь нацелена на выявление слабых школ и учителей, оказание им необходимой методической поддержки.

Заместитель руководителя Рособрнадзора рассказал о разработанной методике оценки региональных систем организации процедур оценки качества образования. «По итогам этого года мы планируем эту оценку открыть для всеобщего доступа. Там мы увидим лучшие региональные практики, опытом которых можно будет воспользоваться», - сообщил он.