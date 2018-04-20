ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Дороги Мурманской области: федеральные, региональные и муниципальныеОптовики продолжили поднимать цены на топливо, за ними потянулись и АЗС Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.04.18 14:21

Рособрнадзор напомнил школам о необходимости объективно оценивать результаты всероссийских проверочных работ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продолжает контролировать объективность проведения школами всероссийских проверочных работ (ВПР), заявил, выступая в рамках ММСО на Форуме руководителей местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он напомнил, что по итогам анализа результатов ВПР, которые проводились весной 2017 года, Рособрнадзором были выявлены признаки необъективности проведения проверочных работ в ряде школ. Перечни таких школ были направлены региональным органам управления образованием.

«Проблемы с оцениванием существуют и с этим надо продолжать работать. В апреле и мае этого года идет очередной цикл проверочных работ. Регионы и школы уже относятся к ним достаточно спокойно. Я думаю, что по итогам этого цикла мы увидим снижение процента школ, которые показывают необъективные результаты. Мы в этом году посмотрим, как ситуация в той или иной школе изменилась, и снова дадим список школ, где ВПР проводятся, по нашему мнению, необъективно», - сказал Анзор Музаев.

Он сообщил, что во время проведения ВПР по русскому языку в октябре 2017 года были выбраны школы, в которые направлялись независимые наблюдатели. Результаты в этих школах оказались ниже относительно всей выборки по сравнению с их результатами в мае 2017 года. Подобные выезды наблюдателей в школы продолжаются и в нынешнем цикле ВПР.

Анзор Музаев также обратил внимание муниципальных руководителей на необходимость правильной работы с результатами оценочных процедур в образовании. Эта работа должна быть в первую очередь нацелена на выявление слабых школ и учителей, оказание им необходимой методической поддержки.

Заместитель руководителя Рособрнадзора рассказал о разработанной методике оценки региональных систем организации процедур оценки качества образования. «По итогам этого года мы планируем эту оценку открыть для всеобщего доступа. Там мы увидим лучшие региональные практики, опытом которых можно будет воспользоваться», - сообщил он.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 412 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Татьяна Лысова
19.04.18 16:36
Убедительная просьба помочь связаться с Натальей Бахмач. Благодаря этому человеку, мне есть чем гордиться своей дочерью, которая в 2000году училась у неё в ДТШ Мурманска. С дрожью прочли историю- что
Комментарий к новости:Детская театральная школа принимает поздравления
Юляша Б из Простоквашино.
19.04.18 00:38
Дай Бог, чтобы учитель английского языка-участник конкурса - в 2020 году не ушел из школы, т. к. ЕГЭ по английскому языку в 20120 году станет обязательным к сдаче в рамках итоговой аттестации!!
Комментарий к новости:Учителя выходят на старт
Зимин Антон Юрьевич
18.04.18 01:14
Росляково Школьная 4, нет возможности вынести мусор до контенира!!! Причина! НЕТ ТРОТУАРА, ТРОПЫ!!!!!! Просим вас рассмотреть заявление и принять меры. Спасибо за понимание.
Комментарий к новости:Работа управляющих компаний на контроле у главы администрации Мурманска Андрея Сысоев
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиОптовики продолжили поднимать цены на топливо, за ними потянулись и АЗС Мурманской области-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика