Роспатент и правительство Мурманской области будут совместно развивать возможности для инновационной деятельности в регионе

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) и правительством Мурманской области. Свои подписи под документом поставили руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что заключенное соглашение позволит создать дополнительные экономические, правовые и организационные условия для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности в Мурманской области, послужит дополнительным стимулом для наращивания инновационного потенциала, развития инновационной деятельности, а также укрепления инновационной среды в регионе.

«Формирование в Мурманской области благоприятной инновационной системы является одним из приоритетных направлений деятельности регионального правительства. Правительство области ежегодно за счёт средств областного бюджета поддерживает лучшие проекты предпринимателей-инноваторов, стимулирует за счёт предоставления налоговых льгот. Соглашение с Роспатентом становится следующим шагом в этой работе», – отметила Марина Ковтун.

В частности, соглашение предусматривает создание в Мурманской области Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). Одна из основных задач центра – эффективное использование научно-технической информации, в том числе бесплатное предоставление доступа к специализированным базам данных в области интеллектуальной собственности, патентным и непатентным информационным ресурсам Федеральной службы по интеллектуальной собственности субъектам инновационной деятельности и индивидуальным изобретателям. Открытие Центра планируется в рамках IV Дней инноваций Мурманской области в октябре 2017 года.

«Мы рассчитываем на активную политику правительства Мурманской области по развитию региональной системы поддержки правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности с учетом региональной специфики и структуры экономики субъекта. Необходимо проводить просветительские и образовательные мероприятия в сфере интеллектуальной собственности, делать ставку на её коммерциализацию. Роспатент готов организовать методическую и информационною поддержку этого процесса. Открытие Центра поддержки технологий и инноваций в Мурманской области – первый результат совместной работы федерального органа исполнительной власти и властей региона», – заявил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.