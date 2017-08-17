Росприроднадзор проверит Мурманский морской торговый порт

Росприроднадзор в августе начнет проверку Мурманского морского торгового порта на наличие нарушений природоохранного законодательства, в ряде стивидорных компаний уже выявлены нарушения.

Как сообщает пресс-служба Минприроды России, о планах проверки министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому доложил глава Росприроднадзора Артём Сидоров на оперативном совещании 15 августа.

«Росприроднадзор начнёт проверку Мурманского морского торгового порта в августе после завершения проверок в Находке.

По результатам проверок стивидорных компаний в морском порту Находка были составлены протоколы в отношении компании «Дальмормонтаж», «Терминал Астафьева», «Геомар», «АттисЭнтерпрайс». Ведётся административная и претензионная работа по компаниям», - сказали в ведомстве.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, вчера президент России Владимир Путин призвал использовать современные экологичные технологии в угольных терминалах морских портов страны. По его словам, «и в порту Мурманска, и в других морских портах, где ведется перевалка угля открытым способом, особенно остро стоит проблема экологии».