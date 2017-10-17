Росреестр информирует

Формирование территории муниципальных образований начинается с принятия закона Мурманской области об утверждении границ муниципального образования и заканчивается внесением сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

На сегоднейший день в ЕГРН внесены сведения о границах 5 из 40 муниципальных образований области. Законом Мурманской области утверждено текстовое описание прохождения границ муниципальных образований по природным и искусственным элементам местности, по которому в дальнейшем проводятся землеустроительные работы по определению координат точек границ и подготовке сведений для внесения в ЕГРН.

В настоящее время завершены землеустроительные работы, проводимые в рамках муниципального контракта, по описанию местоположения границ муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Заказчиком работ выступил Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск. Основу для поведения работ составили сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФД).

По результатам выполнения комплекса картографических, геодезических и землеустроительных работ исполнителем определены координаты точек границы, сформировано землеустроительное дело в бумажном виде и на электронном носителе. Материалы землеустройства прошли государственную экспертизу, как результат приняты в ГФД Управления Росреестра по Мурманской области, и являются общедоступными для всех заинтересованных лиц. Окончательным этапом выполнения работ по подготовке землеустроительной документации является внесение сведений о границе муниципального образования ЗАТО г.Североморск в ЕГРН.