Росреестр информирует

Управление Росреестра по Мурманской области реализует функцию государственного земельного надзора на территории Мурманской области. Предметом проверок при осуществлении государственного земельного надзора является соблюдение в отношении объектов земельных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства.

Наиболее часто встречающееся в деятельности подконтрольных субъектов нарушение обязательных требований - самовольное занятие земельного участка или его части, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей ст. 7.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в виде наложения штрафа: в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка:

- на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка:

- на граждан в размере от пяти до десяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от ста до двухсот тысяч рублей.

В целях недопущения нарушений земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена ст. 7.1 Кодекса об административных правонарушениях, необходимо:

1. Проверить, оформлены ли права на используемый земельный участок.

2. Удостовериться, что границы используемого земельного участка соответствуют границам земельного участка, содержащимся в федеральной государственной информационной системе Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), и не пересекают границ смежных земельных участков.

3. В случае, если в сведениях ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении границ используемого земельного участка, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ, в результате которых будет определено местоположение границ земельного участка, а также будут подготовлены документы для обращения с заявлением о внесении сведений о границах земельного участка в ЕГРН.