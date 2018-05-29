Росрыболовство готовит 10-летнюю стратегию развития рыбоводства в РФ

Росрыболовство планирует через 1,5 месяца завершить подготовку стратегии развития искусственного воспроизводства на 2020-2030 годы, на основе которой будут формироваться трёхлетние программы развития рыбохозяйственного комплекса страны, сообщил заместитель руководителя ведомства Василий Соколов на научной конференции по воспроизводству водных биоресурсов (ВБР) в Южно-Сахалинске во вторник.

«Есть неудовлетворенность тем, как развивается у нас искусственное воспроизводство. К сожалению, далеко не всегда видим эффект от этой деятельности, не только частных, но и государственных рыбоводных заводов. Исходя из этих соображений, был сделан полный анализ того, что происходит у нас с искусственным воспроизводством», - отметил он.

По его словам, все субъекты РФ, рыбохозяйственные институты страны и Главрыбвод дали свои предложения, на основании которых подготовлен проект стратегии. В течение 1,5 месяца Росрыболовство планирует завершить доработку текста документа, после чего его планируется обсудить со всеми заинтересованными сторонами, пишет «Интерфакс».