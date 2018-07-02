Росрыболовство и РАН обсуждают возможность проведения исследований для наращивания вылова в Мировом океане

В целях обеспечения долгосрочной устойчивости рыболовства Россия планирует наращивать присутствие в Мировом океане. Для исследования, оценки и разведки стратегических запасов водных биоресурсов в Мировом океане Федеральное агентство по рыболовству и Российская академия наук обсуждают возможность проведения совместных ресурсных и экологических исследований.

Пути взаимодействия обсуждались 29 июня на совещании в Российской академии наук. На встрече присутствовали заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, президент РАН Александр Сергеев и вице-президент Андрей Адрианов, директор ВНИРО Кирилл Колончин и научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский.

Учитывая современные глобальные вызовы в сферах продовольственной и экологической безопасности страны, стороны обсудили стратегию расширения взаимодействия между профильными НИИ Академии наук и 13 НИИ Росрыболовства. В рамках совещания были намечены направления совместных работ – исследование, оценка и разведка стратегических запасов Мирового океана, изучение и долгосрочное прогнозирование динамики запасов наиболее массовых объектов российского промысла в связи с глобальными и локальными климатическими изменениями, изучение факторов опережающего развития аквакультуры, исследования в области морской фармакологии и переработки глубоководного сырья из биоресурсов, разработка перспективных научно-исследовательских судов, подводных исследовательских аппаратов и роботов.

По достигнутой договоренности будет подготовлено Соглашение о сотрудничестве между Росрыболовством и Российской академией наук.