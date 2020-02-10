Мурманская область. Арктика10.02.20 12:00
Росрыболовство отмечает снижение цен на рыбу на фоне недостаточно благоприятной конъюнктуры мирового рынка
Как сообщает Росрыболовство, с 3 по 9 февраля текущего года динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировала в основном понижательный тренд.
На северо-западе на 3,8%, до 250 рублей за килограмм, понизились цены на треску, что обусловлено ослаблением экспортного спроса на фоне недостаточно благоприятной конъюнктуры мирового рынка. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы практически не изменились.
Розничные цены снижаются. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 28 января по 3 февраля понизился на 0,1%.
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