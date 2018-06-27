Росрыболовство поможет рыбакам решать технические проблемы при использовании системы «Меркурий»

Федеральное агентство по рыболовству совместно с Россельхознадзором создают рабочую группу для решения технических вопросов, возникающих у участников рыбной отрасли при использовании системы электронной ветеринарной сертификации. Рабочая группа будет собираться в еженедельном режиме.

«Мы провели большую совместную работу по подготовке к переходу на электронную ветеринарную сертификацию. Теперь, после 1 июля, очень важно отрабатывать оперативно все те технические вопросы, которые будут возникать во время использования системы, чтобы в работе предприятий не возникали сбои», – сказал заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе оперативного совещания в Агентстве 27 июня.

Планируется, что в состав рабочей группы войдут представители Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и других отраслевых объединений, в том числе в области аквакультуры и переработки, Центра системы мониторинга рыболовства и связи и другие организации, вовлеченные в процесс. В режиме видеоконференции к обсуждению будут подключаться регионы.

Согласно федеральному закону от 28 декабря 2017 года № 431 «О внесении изменений в статью 4 ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязательная электронная ветеринарная сертификация вводится с 1 июля 2018 года. Для перехода на электронный документооборот предусмотрена система «Меркурий». Оформление ветеринарной сертификации в электронном виде также распространяется на уловы водных биоресурсов.

С учётом специфики рыбной отрасли вопросы перехода неоднократно обсуждались на разных площадках и на выездных региональных совещаниях, проводились опытные тестирования и обучающие семинары.

Новый механизм обеспечит прослеживаемость от моря до прилавка, позволит вытеснить нелегальную продукцию, контролировать соблюдение температурных режимов при хранении и транспортировке, и, соответственно, будет способствовать повышению не только безопасности, но и качества рыбной продукции.