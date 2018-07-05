Росрыболовство приступает к эксперименту по восстановлению запасов горбуши Русского Севера

В Росрыболовстве представлен научно-экспериментальный проект «Горбуша Русского Севера», направленный на восстановление запасов горбуши в Северном бассейне.

Проект обсудили на совещании под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука. В мепроприятии приняли участие профильные специалисты ВНИРО, ПИНРО, ГосНИОРХа, ВНИИПРХа, северных филиалов Главрыбвода, представители Баренцево-Беломорского и Северо-Западного территориальных управлений Росрыболовства, руководители управлений Центрального аппарата Агентства, Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, Министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, правительства Республики Карелия, рыбопромышленники.

Идею презентовал научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский. Цель проекта – разработка и апробации методов повышения урожайности депрессивной (четной) линии горбуши Русского Севера путем развития искусственного воспроизводства горбуши на рыборазводных заводах региона и новых мощностях с использованием методов селекции.

«Во-первых, мы восстановим горбушу на Севере, во-вторых, если у нас получится северный эксперимент – восстанавливать методом генетического замещения низкочисленное поколение горбуши, мы можем распространить проект на Дальнем Востоке, где, как вы знаете, есть сильные колебания подходов лососевых – чётных и нечётных поколений», – сказал ученый.

В зависимости от года у горбуши есть малочисленные и многочисленные поколения. Раз в 20-30 лет происходит смена доминанты. «В этом есть и научная загадка, и рыбохозяйственная проблема. Эксперимент позволит нам понимать природу этой закономерности. Корень проблемы с ошибками прогнозов горбуши лежит именно в непонимании популяционно-генетической структуры вида», – подчеркнул Михаил Глубоковский. Разработчик подчеркнул, что проект многоэтапный и многолетний. И приступать необходимо уже в этом году – сделать экспериментальные закладки икры четного года, чтобы апробировать технологии. В 2019 году предлагается осуществить масштабную закладку икры высокочисленной популяции рыбы, а в 2020 году – провести работы по генетическому замещению. Участники программы: ВНИРО, ПИНРО, ВНИИПРХ, ЛРЗ Карельского, Северного и Мурманского филиалов Главрыбвода.

«Мы собрались сегодня в таком большом составе, чтобы обсудить заинтересованность и готовность включиться в проект, оценить риски «на берегу». Ожидаем, что в программе будет участвовать бизнес, так как после эксперимента потребуются новые мощности для воспроизводства горбуши. Нам нужен тщательно проработанный научный проект. Сейчас мы видим преимущества, удачный опыт зарубежных коллег, незагрязненные водные акватории. Низкочисленное поколение нужно развивать, создавать все условия для того, чтобы в гораздо больших объемах оно появилось», – подчеркнул Петр Савчук и обратился к участникам совещания с просьбой высказывать свои мнения.

Среди озвученных вопросов были факторы выживаемости горбуши и влияние роста ее численности на популяцию атлантического лосося (семги), биотехнологические требования к заводам для воспроизводства, распределение секторов работы между всеми, источники финансирования.

Михаил Глубоковский выдвинул гипотезу, что рост популяции горбуши не сможет негативно повлиять на состояние запасов семги. «Наоборот, считаю, что одна из причин низкой численности горбуши на Русском Севере может быть присутствие в реках семги – это более сильный вид. Семга – единственная из лососевых, кто может по-настоящему бороться с такими видами, как щука, судак, окунь, которые выбивают тихоокеанского лосося на Дальнем Востоке очень легко. Если это так, то тогда единственный способ существенно поднять численность запасов горбуши, именно заводское разведение», – пояснил ученый.

Представители всех трех субъектов – Архангельской и Мурманской областей и Республики Карелия подтвердили участие в программе и готовность уже с этого года приступить к экспериментальной закладке икры. Поддержали проект специалисты научно-исследовательских учреждений Росрыболовства, Главрыбвода.

Выслушав аргументы и часть дискуссии откликнулись и рыбопромышленники. «Мы готовы участвовать и финансово, и живой силой, и техникой: чем сможем – поможем. Только под этот шаг нужна тщательная научная основа. С точки зрения строительства рыбоводных заводов в рамках государственно-частного партнерства мы готовы участвовать, даже понимая известные риски. Это интересный для нас проект. Поддержку, что начинать надо сразу с серьезных объемов, чтобы эффект мы почувствовали сразу. Но с этого года вряд ли успеем, так как горбуша пойдет со дня на день», – высказался председатель Союза Рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика.

По итогам обсуждения принято решение создать рабочую группу по реализации проекта. Руководителем проектного коллектива назначен Михаил Глубоковский, в состав войдут по два специалиста от ВНИРО, ПИНРО, ВНИИПРХа, трех филиалов Главрыбвода и представители бизнес-сообщества. Вместе с тем, Петр Савчук поручил территориальным управлениям совместно с субъектами Северного бассейна провести серию общественных обсуждений проекта с научными кругами (РАН), экологами, рыбопромышленниками, рыбаками-любителями. «Мы должны услышать критику, максимально полно понимать риски. Рабочая группа займется системной работой, начнет с формирования пошагового плана реализации проекта. Нужно понимать, какие объемы финансирования необходимо закладывать», – резюмировал заместитель руководителя Росрыболовства.