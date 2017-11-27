Росрыболовство проведёт аукцион по распределению рыбоводных участков в Мурманской области и Приморье

Росрыболовство проведёт аукцион по продаже прав на пользование рыбоводными участками в Приморском крае и Мурманской области. Торги в отношении 8 лотов состоятся 27 декабря 2017 года в Москве. Общая площадь выставляемых на торги участков составит более 1 тысячи га. Из них 6 рыбоводных участков площадью 94,1 га – в Мурманской области, 2 участка площадью 925 га – в Приморском крае. Заявки принимаются с 23 ноября по 22 декабря 2017 года.

По данным на начало ноября, с момента вступления в силу ФЗ-148 «Об аквакультуре» в России сформировано более 2,7 тысячи рыбоводных участков. Проведено 239 аукционов, по результатам которых в пользование представлено 1,4 тыс. рыбоводных участков общей площадью около 116 тысяч га.

С учётом переоформленных договоров, заключенных до выхода ФЗ «Об аквакультуре», фонд рыбоводных участков на сегодняшний день включает 4,3 тысячи рыбоводных участков общей площадью 536 тысяч га, из которых в пользовании находится 3 тыс. участков площадью 453,5 тысячи га.

Объём производства продукции товарной аквакультуры по итогам 9 месяцев 2017 года составил 134 тысячи тонн, что на 15% (17 тысяч тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Увеличение показателей наблюдается как в отношении производства посадочного материала, так и товарной рыбы, а также других объектов аквакультуры.

Лидерами по производству продукции товарной аквакультуры по итогам 9 месяцев 2017 года остаются Южный (45,9 тысячи тонн), Северо-Западный (43,6 тысячи тонн) и Центральный (14,8 тысячи тонн) федеральные округа. Относительно показателей производства за 9 месяцев 2016 года, в текущем году в Южном федеральном округе наблюдается прирост в объёме 6 тысяч тонн (15%), в Северо-Западном – 6,3 тысячи тонн (17%).

Абсолютным лидером по производству продукции с учётом посадочного материала является Республика Карелия с общим объёмом производства в 22,4 тысячи тонн. В пятерку лидеров также входят Ростовская область (18,7 тысячи тонн), Краснодарский край (17,9 тысячи тонн), Мурманская область (11,8 тысячи тонн), а также Ленинградская область (8,3 тысячи тонн).