Росрыболовство заключило с рыбаками Северного бассейна договоры о предоставлении инвестквот на строительство флота

Федеральным агентством по рыболовству и рыбопромышленными предприятиями Северного бассейна заключено 24 договора о предоставлении квот на инвестиционные цели. В соответствии с подписанными договорами будет построено 24 рыболовецких судна: 14 крупнотоннажных траулеров, девять среднетоннажных и одно малотоннажное судно (траулер-свежьевик). Запланированный срок строительства большинства судов – три-четыре года, отдельных проектов – два года. Общая стоимость инвестиционных проектов составляет 68 млрд рублей.

Торжественное подписание состоялось в стенах Росрыболовства.

Договоры скрепили подписями заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук и представители рыбопромышленными компаний АО «Архангельский траловый флот», ООО «Компания ЛКТ», АО «Атлантрыбфлот», АО «Рыбпроминвест», АО «Карат-1», АО «Альтернатива», ОАО «Карельские морепродукты», АО «Мурманский губернский флот», АО «Норд-Пилигрим», АО «Стрелец», АО «Эридан», ЗАО «Мурмансельдь», ООО «РК Заря», ООО «Андромеда», ООО «РК Вирма», ООО «Глобус», ООО «Производственно-торговая фирма «Карелрыба».

Часть предприятий уже приступила к закладке судов.

Петр Савчук поздравил представителей компаний с важным событием и отметил, что предоставление квот на инвестиционные цели – одна из важнейших государственных мер, направленных на развитие рыбного хозяйства.

«Сегодня исторический день, мы долго к нему шли. Мы приступаем к строительству нового флота, – сказал Петр Савчук. – Наша с вами задача сделать отрасль современной, высокотехнологичной. Рассчитываем, что результат этих позитивных изменений будет виден, прежде всего, нашим российским потребителям, и продукция под знаком «сделано в России» будет лучшей в мире».

Аукционы по распределению квот на инвестиционные цели ещё продолжаются. С помощью этого инструмента будет также поддержано строительство береговых рыбоперерабатывающих заводов.