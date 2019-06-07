«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности

7 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник подписал соглашение о взаимодействии в сфере развития электроэнергетического комплекса региона. Правительство Мурманской области и «РСЗ» договорились о стратегическом партнёрстве в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

Документ определяет направления взаимодействия энергокомпании и Администрации региона при формировании планов модернизации электросетевой инфраструктуры, в том числе с применением цифровых технологий с учётом взвешенной долгосрочной тарифной политики.

После подписания соглашения стороны обсудили реализацию в регионе концепции «Цифровая трансформация 2030».

Артем Пидник рассказал, что в рамках инвестиционной программы на 2019-2025 годы «Россети Северо-Запад» планируют ввод в эксплуатацию 282 км линий электропередачи и 254 МВА трансформаторной мощности.

В частности, «Россети Северо-Запад» планируют модернизировать подстанцию 150 кВ в Мончегорске для расширения производства одного из крупнейших промышленных предприятий Мурманской области. Энергообъект будет полностью автоматизирован и не потребует присутствия персонала – специалисты компании смогут дистанционно получать сведения о состоянии оборудования и вести необходимые переключения.

«Внедрение цифровых технологий позволяет повысить наблюдаемость и управляемость энергообъектов, сократить затраты на обслуживание сетей, время ликвидации технологических нарушений и поднять на новый уровень надежность электроснабжения потребителей Мурманской области. Для этих целей мы и дальше будем плотно работать с регионом, в том числе в части формирования взвешенной тарифной политики», – подчеркнул Артём Пидник.