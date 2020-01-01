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Мурманская область. Арктика01.01.20 14:00

«Росшельф» - «смотрящий» по Арктике

Подготовлен законопроект о создании госкорпорации по освоению континентального шельфа РФ в Арктике и на Дальнем Востоке – «Росшельф». Проект федерального закона «О государственной корпорации по освоению континентального шельфа Российской Федерации в районах Арктики и Дальнего Востока «Росшельф» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» размещён на портале regulation.gov.ru.

Согласно законопроекту, госкорпорация будет представлять интересы РФ в проектах по добыче углеводородов на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях. Место нахождения госкорпорации - Москва.

Документ предусматривает введение новой системы предоставления прав пользования недрами на шельфе в арктических и дальневосточных морях, а также новой системы разовых платежей за пользование недрами на этих территориях.

Законопроект предусматривает также допуск частных инвесторов к участию в шельфовых проектах в Арктике и на Дальнем Востоке, если они соответствуют установленным требованиям, при условии вхождения в консорциумы с участием «Росшельфа».

«Предлагаемая в проекте федерального закона система предоставления прав пользования недрами накладывает на инвесторов обязательства по последовательному выполнению объёмов работ по поиску, оценке, разведке и добыче углеводородного сырья в установленные сроки», - отмечается в пояснительной записке.

Согласно тексту законопроекта, «Росшельф» будет осуществлять сбор и экспертизу заявок на лицензирование участков недр арктического и дальневосточного континентального шельфа, согласовывать техпроекты разработки месторождений, организовывать переговоры по заключению соглашения о совместной разработке участка и о создании консорциума.

Также «Росшельф» будет организовывать проведение электронных конкурсов на предоставление участков арктического и дальневосточного континентального шельфа.

Органы управления корпорации - наблюдательный совет, генеральный директор и правление. В состав наблюдательного совета будут входить 9 членов, в том числе 8 - представители Президента и правительства РФ, а также генеральный директор «Росшельфа».

В рамках нового законопроекта предполагается ряд изменений действующих законов. Так, предлагается изменение в закон о шельфе, конкретизирующее, что пользование участками недр на арктическом и дальневосточном шельфе осуществляет в рамках соглашения о совместной разработке недр (консорциума), одной из сторон которого является «Росшельф». Лицензия выдается одному из участников такого консорциума с указанием в этой лицензии на то, что данный участник выступает от имени консорциума. Условия соглашения о совместной разработке шельфовых участков устанавливаются правительством РФ.

Изменения в закон «О недрах» учитывают, в частности, что перечень участков недр арктического и дальневосточного континентального шельфа размещается на официальном сайте «Росшельфа». А стартовые размеры разовых платежей за пользование шельфовыми участками для геологического изучения, а также для разведки и добычи устанавливаются правительством РФ, пишет www.finmarket.

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