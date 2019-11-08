Россия – это мост, соединяющий Восток и Запад – Тоёхиса Кодзуки

Представительная делегация японского бизнес-сообщества встретилась с заполярными коллегами в рамках деловой программы. В составе делегации – представители крупнейших японских корпораций, таких, как Марубени, Мицубиси, Хитачи, Содеко и других. Впервые в Мурманскую область прибыла бизнес-миссия из Страны восходящего солнца, сформированная на таком высоком представительском уровне. Деловая сессия стала одним из ключевых мероприятий программы визита.

Обращаясь к японской делегации, заместитель главы региона Евгений Никора отметил, что для гостей была подготовлена насыщенная программа, позволившая составить положительное впечатление о красотах природы Мурманской области, а также о промышленном, инвестиционном, туристическом потенциале нашего региона.

«Наша встреча называется «Мурманская область – Япония: перспективы сотрудничества». Уверен, эти перспективы есть, они основаны на том, что Мурманская область имеет уникальное геополитическое преимущество – глубоководный незамерзающий Кольский залив. Кроме того, на территории региона реализуют свои проекты лидеры российского бизнеса. Наш дальневосточный партнер Япония недаром обратила внимание на Мурманскую область», – сказал Евгений Никора.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки отметил, что Японский бизнес клуб – самая большая иностранная экономическая организация в Москве, включающая представителей более 200 компаний. Дважды в год клуб направляет делегации для ознакомления в регионы России. В этот раз приехала самая большая группа – 10 представителей компаний, пять служащих государственных органов Японии и четыре сотрудника посольства.

«Это отражает большой интерес японских компаний к вашему региону. Россия – это мост, соединяющий Восток и Запад. Благодаря потеплению климата открываются новые возможности, связывающие Мурманск и Японию по Северному морскому пути», – подчеркнул Тоёхиса Кодзуки.

Представители ведущих японских компаний представили свои презентации и поделились с руководителями значимых предприятий Мурманской области своими мнениями о перспективах сотрудничества с регионом.