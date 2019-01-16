Россия давно вышла из рамок бедности и нищеты, которая бывает в африканских странах - Алексей Кудрин

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин считает адекватной оценку бедности для уровня дохода ниже прожиточного минимума. «Очень важно, как определить эту планку (уровень бедности), до сих она была ниже прожиточного минимума. Я считаю, это вполне адекватный уровень, но я не видел последней методики, которая была применена», - заявил сегодня Алексей Кудрин журналистам на Гайдаровском форуме, отвечая на просьбу прокомментировать новые критерии оценки бедности в России.

В то же время не все страны применяют такую методику оценки бедности, отметил Кудрин. «Это достаточно высокий показатель, то есть мы для себя задавали высокую планку насчёт того, что относить к бедности», - сказал он.

По его словам, «в мире используется где-то величина примерно чуть-чуть меньше двух долларов в день уровень бедности. «Такой бедности у нас практически нет по мировым меркам», - сказал председатель Счётной палаты, добавив, что такая оценка применяется с учётом стран, которые находятся в достаточно плачевном, нищенском состоянии. «В этом смысле Россия давно вышла из рамок такой бедности и нищеты, которая бывает в африканских странах», - сказал Алексей Кудрин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о планах кабинета министров изменить механизм расчёта показателя бедности в России в 2020 году. «В короткий период нам предстоит по-новому осмыслить сами подходы к оценке бедности, её измерению, перейти на более современные стандарты», - сказала вчера Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме, пишет finmarket.ru.

По её словам, сейчас, как правило, применяется абсолютный показатель бедности: бедность определяется за счёт сравнения дохода со стандартом уровня жизни - прожиточным минимумом. Тем не менее, Голикова напомнила, что само понятие прожиточного минимума было введено в 1992 году «как временное решение на период экономической стабилизации». «Для того, чтобы не совершать в этом направлении революции, не менять подхода, что затруднило бы решение поставленной в указе задачи (борьба с бедностью), можно было бы постепенно усовершенствовать стандарт оценки», - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что на базе Минтруда создана рабочая группа, которая занимается пересмотра подходов к исследованию и учету бедности. «Мы ожидаем, что результаты работы этой группы мы получим в 2020 году», - сказала зампред правительства.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по России составляет 11 тысяч 280 рублей. С 1 января 2019 года до этой же суммы был повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).