Россия догнала США: показатель недоверия к окружающим в нашей стране достиг 34%

Россияне перестают доверять кому бы то ни было. Таковы данные исследования, проводившегося экспертами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

По словам учёных, доверие является частью социального капитала. У значительного числа граждан оно имеет отрицательную динамику. О том, что людей, которым можно доверять, стало меньше, заявили порядка 30% респондентов. При этом об увеличении такого круга лиц сообщили лишь 6%.

Наибольшее число людей, заслуживающих доверия, имеет молодёжь, с возрастом показатели неуклонно падают. При этом коллегам меньше стали доверять на 25% меньше опрошенных, чем это следовало из более ранних исследований, друзьям - на 18% меньше, родственникам - на 12% меньше.

По показателям недоверия РФ вплотную приблизилась к США - там окружающим доверяет только 35% населения. В России эта цифра также составляет порядка 32–34%, в зависимости от региона.

Рекордсменами по доверию являются жители Китая и Швеции, там окружению доверяет порядка 60% населения, сообщает «Российская газета».