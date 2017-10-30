Россия должна обеспечить устойчивое развитие Арктической зоны РФ – секретарь Совбеза Николай Патрушев

В Совбезе РФ подготовили меры по развитию безопасности судоходства в Арктике. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, эта тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования, которое провел секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Выработаны рекомендации, направленные на развитие системы комплексной безопасности арктического судоходства, на обеспечение эффективности системы северного завоза, на повышение уровня энергетической безопасности объектов жизнеобеспечения населения в Арктической зоне России, на обеспечение экологической безопасности в регионе», - говорится в сообщении.

Открывая заседание, Патрушев отметил, что Арктический регион исторически играет важную роль в обеспечении национальной безопасности России, ее северных границ. «На долю России приходится почти треть территории Арктики. И мы должны обеспечить устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации, - подчеркнул секретарь Совбеза. - В первую очередь - создать современную транспортную, энергетическую, информационную инфраструктуру, решить вопросы освоения ресурсов, развития промышленной базы, повышения качества жизни народов Севера. Необходимо сохранить этот регион как территорию мира, диалога и международного сотрудничества». Межведомственная комиссия отметила, что в целом обстановка в Арктике остается стабильной и предсказуемой. Активно развивается многостороннее сотрудничество России с приарктическими государствами.

Вместе с тем, рассмотрены дополнительные меры, направленные на повышение эффективности государственного управления, координации деятельности всех заинтересованных субъектов государственной политики России в Арктике, устранение проблем, препятствующих реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, говорится в сообщении Совбеза.