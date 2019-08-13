Россия к концу лета завершит исследования для подтверждения границ арктического шельфа

Россия к концу лета завершит исследования, необходимые для рассмотрения заявки России на расширение границ арктического шельфа, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

«Этим летом мы сделаем необходимые исследования по хребту Гаккеля и предоставим всю необходимую информацию (в комиссию ООН. – Ред.). Удовлетворит ли она комиссию - это второй вопрос. Те пробелы, которые, как они считают, нужно подтвердить, мы эту работу сделаем. Экспедиция пошла, работа профинансирована. Завершение - по окончанию летнего периода времени», - цитирует Кобылкина ТАСС.

Ранее Кобылкин сообщал, что Минприроды России надеется, что голосование по российской заявке на шельф пройдёт в августе этого года. По самым низким оценкам, расширение границ позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива.