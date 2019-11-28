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Мурманская область. Арктика28.11.19 10:15

Россия может лишиться доступа к ресурсам Мирового океана

Проблемы и перспективы освоения биоресурсов Мирового океана в интересах России обсудили на заседании Научно-экспертного совета, которое провёл первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Фёдоров 27 ноября. В мероприятии приняли участие заместитель председателя СФ Ильяс Умаханов, заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук, заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев, члены Совета Федерации, представители министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, профильных организаций, научного сообщества.

По словам Николая Фёдорова, ещё тридцать лет назад Россия являлась крупнейшей рыболовной державой мира. В СССР в год добывалось до 11 млн тонн биоресурсов, в том числе в открытых районах Мирового океана. Сегодня из 5 млн тонн вылова за пределами российских вод осваивается около 700 тысяч тонн.

«Столь резкое сокращение дальнего промысла обусловлено целым рядом причин. Это и финансовые проблемы отрасли, и старение экспедиционного флота, и отставание в применении современных средств промысла», – отметил парламентарий.

По словам Николая Федорова, низкая промысловая и научная активность России может привести к постепенному вытеснению отечественного рыбопромыслового флота из традиционных районов рыболовства в открытых районах Мирового океана. Он указал, что прибрежные воды и шельф уже поделены, теперь развернулась конкуренция за поверхность и дно Мирового океана.

Николай Федоров отметил, что международное регулирование вопросов добычи морских биоресурсов постоянно усложняется и ужесточается. На уровне ООН началась подготовка международного договора о защите морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции. «Если у России не будет возможности подкреплять свою позицию результатами научных исследований, мы лишимся доступа к ресурсам Мирового океана»,– подчеркнул законодатель.

Парламентарий констатировал, что сегодня основные положения государственной политики в области морской деятельности изложены в Морской доктрине России и Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 г. «В рамках реализации этих документов, прежде всего, необходимо принять меры по модернизации, переоснащению и строительству научного и научно-промыслового флота. Кроме того, следует наладить эффективную систему межведомственной координации научных программ, обеспечить организацию морских ресурсных исследований», – подчеркнул Николай Федоров.

Николай Федоров предложил предусмотреть увеличение финансирования на морские научные экспедиции в стратегически важные для России районы Мирового океана.

«Для дальнейшего развития рыболовного промысла за пределами исключительной экономической зоны России необходим комплекс мер государственной поддержки», – подчеркнул законодатель. В частности, важно стимулировать новые перспективные направления добычи биоресурсов.

По словам Николая Федорова, Совет Федерации уделяет большое внимание законодательному обеспечению развития рыбохозяйственного комплекса. «Мы постоянно ведём мониторинг реализации действующего законодательства. Но время не стоит на месте. Возможно, пора приступить к кодификации законодательства в сфере рыболовства с учётом современных реалий и новых вызовов. Нужно создать такие условия, чтобы работать на опережение, интенсивно развивать рыболовный промысел, в том числе в открытых частях Мирового океана», – сказал сенатор.

В ходе заседания вице-президент РАН Андрей Адрианов рассказал об основных мерах, которые необходимо принять, чтобы Россия не была вытеснена из Мирового океана. Статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев выступил с предложениями в сфере океанического рыболовства. В частности, он считает важным продолжить комплексные исследования в районе Арктики, сообщает сайт Росрыболовства.

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