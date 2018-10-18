Россия опять скатывается в яму

Как сообщает Росстат, население России за январь-август 2018 года сократилось на 84,7 тысячи человек, на 1 сентября составляло 146,8 млн человек. Напомним, за 2017 год жителей страны стало больше на 77,4 тысячи, за 2016 год - на 259,7 тысячи.

В этом году число родившихся в РФ в январе-августе снизилось до 1 млн 78,1 тысячи человек с 1 млн 131,6 тысячи человек за аналогичный период прошлого года.

Число умерших в январе-августе текущего года выросло до 1 млн 247,2 тысячи человек с 1 млн 236,1 тысячи человек в январе-августе 2017 года.

Таким образом, за январь-август 2018 года была зафиксирована естественная убыль населения на 169,1 тысячи человек (против 104,5 тысячи человек в январе-августе 2017 года).

Миграционный прирост лишь на 49,9% компенсировал численные потери населения. Миграционный прирост за январь-август 2018 года составил 84,4 тысячи человек против 137,5 тысячи человек в январе-августе 2017 года.