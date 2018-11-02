Россия почти на 30% увеличила экспорт рыбной продукции глубокой переработки – филе и фарша

По предварительным данным Росстата за январь-сентябрь 2018 года, объём производства рыбной продукции составил 3,2 млн тонн, что на 1% меньше уровня прошлого года. Снижение произошло за счёт сокращения выпуска мороженой рыбы – на 2,1%, до 2,3 млн тонн и консервов – на 2,7%, до 150 тысяч тонн. При этом отмечаётся рост производства рыбного филе – на 3%, до 121 тысячи тонн, мороженых ракообразных – на 0,6%, до 51 тысяч тонн и икры лососевых видов – в 1,6 раза, до 18,2 тысячи тонн.

Аналогичная тенденция наблюдается в структуре экспорта рыбной продукции, где также растёт объём поставок за пределы Российской Федерации филе и ракообразных на фоне снижения объемов мороженой рыбы и консервов.

Общий объём экспорта рыбы и морепродуктов, по предварительным данным Росстата, за 9 месяцев 2018 года увеличился на 1% и составил 1,65 млн тонн. Поставки рыбного филе и прочего мяса рыб выросли на 27% – до 103 тысяч тонн, ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных – на 2,4%, до 85 тысяч тонн. Экспорт мороженой рыбы сократился на 0,4% – до 1,4 млн тонн, готовой или консервированной рыбной продукции – на 4,4%, до 12,5 тысячи тонн.

Объём рыбного импорта за январь-сентябрь 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 2,4% и составил 412,3 тысячи тонн.

Рост произошёл за счёт поставок готовой или консервированной рыбной продукции на 30%, до 72 тысяч тонн; рыбы свежей или охлажденной – на 24%, до 26,7 тысячи тонн; ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных – на 10,6%, до 47 тысяч тонн. Сократился импорт мороженой рыбы на 6,1% – до 205,3 тысячи тонн; филе рыбного и прочего мяса рыб – на 3,3 %, до 42,8 тысячи тонн.