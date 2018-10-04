Россия подписала международное Соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в Арктике

3 октября состоялась церемония подписания Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана. Цель Соглашения – создание международно-правовой базы регулирования рыболовства в этом районе.

Договоренности достигнуты между Российской Федерацией, США, Канадой, Королевством Дания за Фарерские острова и Гренландию, Канадой, Королевством Норвегия, Исландией, Японией, Китайской Народной Республикой, Республикой Корея и Европейским союзом. От Российской Федерации подпись под документом поставил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Соглашение разработано в развитие Декларации о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых морских районах центральной части Северного Ледовитого океана, подписанной в июле 2015 года в Осло. Тогда пять приарктических государств согласились не начинать коммерческое рыболовство в этом районе до тех пор, пока не будет собрано достаточно научной информации о запасах и экосистеме арктического региона и не установлены необходимые механизмы регулирования рыболовства.

Текст Соглашения был очень дискуссионным, в итоге Российская Федерация отстояла принципиально значимые для приарктических стран моменты. Главным является то, что именно позиция России позволила зафиксировать особую роль прибрежных государств в Арктике. Согласован механизм принятия решений по Соглашению, предложенный российской стороной: все решения, касающиеся вопросов существа, будут приниматься всеми странами коллективно. В документе также учтена позиция России и по определению района действия Соглашения. Кроме того, приняты российские предложения по механизму вступления в силу и выхода из Соглашения, как и прекращения его действия. Важно отметить, что все присутствующие страны признали невозможность заключения арктического договора без участия России.

«В Арктическом регионе сформирована уникальная экосистема, сохранение которой должно относиться к одной из приоритетных задач мирового сообщества. Россия активно участвовала в подготовке проекта Соглашения. Несмотря на сложный диалог, а также различие в подходах к разрабатываемому тексту, в ходе переговоров нам удалось достичь взаимопонимания по такому важному вопросу, как сохранение Арктики для будущих поколений, – отметил Илья Шестаков. – Это убедительный пример превентивного реагирования заинтересованных государств на глобальные изменения климата, возрастающее антропогенное воздействие и показатель общей готовности принимать согласованные меры по сохранению биоразнообразия Арктики».

Илья Шестаков отметил, что в связи с подписанием Соглашения предстоит организовать совместную программу научных исследований и мониторинга с целью изучения экосистем, разработать меры по сохранению и управлению. Стороны также договорились координировать деятельность по мониторингу, контролю и надзору.

Согласно положениям Соглашения, каждая Сторона разрешает судам, имеющим право ходить под ее флагом, осуществлять промышленное рыболовство в районе действия Соглашения только в соответствии с мерами, направленными на устойчивое управление рыбными запасами, принимаемыми одной и более региональными или субрегиональными рыбохозяйственными организациями или договоренностями, которые учреждены или могут быть учреждены и действуют в соответствии с международным правом для управления таким рыболовством согласно принятым международным стандартам, или временными мерами по управлению и сохранению, которые могут быть приняты Сторонами в соответствии с документом.

Документ вступает в силу через 30 дней с даты получения депозитарием всех документов о ратификации, принятии или утверждении настоящего Соглашения или присоединении к нему от государств и Европейского союза.

Соглашение будет действовать в течение 16 лет с даты его вступления в силу.