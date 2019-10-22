Россия погрязла в коррупции

Сфера госсобственности, полиция, органы госконтроля и судебная система являются самыми коррумпированными сферами в России, считает большинство участников социального опроса, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной со ссылкой на результаты социсследования, проведенного надзорным ведомством.

«Уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной собственности участники опроса оценили в 78%, в правоохранительной системе в 77%, в сфере государственного и муниципального контроля в 75%, в судебной системе в 74%. Значительным, по мнению граждан, он является в сферах ЖКХ и оказания услуг (63%)», - сказал Куренной в видеоканале «Эфир» во вторник.

Замыкают этот список госзакупки, образование и здравоохранение, где уровень коррупции респонденты оценили в 44%, отметил он.

В Генпрокуратуре уточнили, что 81% опрошенных считают коррупцию серьёзной проблемой и только 11% видят прогресс в борьбе с ней.

«Что касается принимаемых мер, то большинство респондентов высказали одобрение в отношении государственной политики по ужесточению мер в отношении коррупционеров. Лишь 2% граждан считают их избыточными», - сообщил представитель ведомства.

Также Куренной сообщил, что 85% участников опроса убеждены в замалчивании большинства информации средствами массовой информации. «Притом, что 75% граждан получают сведения о фактах коррупции из СМИ, Интернета и соцсетей и лишь 11% граждан сталкивались с ней на личном опыте», - добавил он.

Генпрокуратура РФ в июне этого года провела социологический опрос об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и профилактику коррупционных проявлений. Всего опросили более 38 тысяч человек, среди которых были представители разных профессий, возрастов и с разным уровнем образования. Опрос проводился по всей территории России.