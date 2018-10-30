Россия современная: рождаемость снижается, смертность подросла

Как сообщает Росстат, за десять месяцев этого года в России снизилась рождаемость - на 5,2 процента, если сравнивать с таким же периодом 2017 года. Всего с января по сентябрь текущего года родилось 1,21 миллиона маленьких россиян, а годом раньше - 1,27 миллиона, что на 62 тысячи было больше.

Умерло за это же время один миллион 383 тысячи человек. А в прошлом году за то же время - один миллион 378 тысяч.

Таким образом, в этом году естественная убыль населения за десять месяцев составила 173 тысячи россиян. Это значит, что на 173 тысячи человек уменьшилось население страны. Годом раньше естественная убыль была 106 тысяч.

Поженились в этом году за десять месяцев 759 тысяч пар, что на восемь процентов меньше, чем год назад.