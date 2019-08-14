Россия тихо вымирает

Разрыв между смертностью и рождаемостью в РФ продолжает увеличиваться: за первые шесть месяцев 2019 года число умерших превысило количество родившихся на 27,6%, в то время как за аналогичный период прошлого года показатель составлял 21%.

Как сообщает Росстат, за январь-июнь 2019 года в России родились 719,65 тысячи детей, что на 63,1 тысячи меньше, чем в первом полугодии 2018 года, или на 8,1%. За этот же период умерли 918,5 тысячи человек, на 3% меньше соответствующего периода прошлого года.

Естественная убыль населения составила 198,85 тысячи человек, что на 34,66 тысячи больше, чем за первое полугодие предыдущего года.

При этом 16 регионов показали естественный прирост населения: Ненецкий автономный округ, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Алтай, Тува, Бурятия, Якутия и Чукотский автономный округ и Москва.