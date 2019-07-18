В России наступает «ночь ума»?Тихо вымираем
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.07.19 14:02

Россия упростила иностранным туристам посещение Арктики

Государственная Дума Российской Федерации на пленарном заседании 18 июля 2019 года приняла в третьем чтении поправки, упрощающие для иностранных круизных туристических судов посещение Арктической зоны РФ, а также Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Поправки вносятся в законы «О Государственной границе РФ» и «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ».

Закон упрощает возможность захода иностранных туристических и круизных судов в российские порты в Арктическом и Дальневосточном регионах. Это будет способствовать развитию их туристического потенциала

В соответствии с законом, правительство РФ должно будет утверждать перечень портов или пунктов в районах внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, прилегающих к территориям субъектов РФ, входящим в Арктическую зону РФ или Дальневосточный федеральный округ, в которых иностранным туристским судам будет разрешено производить посадку пассажиров-туристов и высадку их на берег. Также они смогут осуществлять выгрузку или погрузку припасов в данных портах.

Как пояснил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, упрощение процедур организации морского туризма в Арктике не создаст угрозу безопасности страны, при этом будет способствовать росту туристического потока в регион.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаК БУРОВОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
-ФоторепортажВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника Отечества
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Юлия
11.07.19 15:22
Любопытно, как в правительстве Мурманской области могут работать такие чиновники, как зам.министра труда Веденеева Светлана Юрьевна, которая годами не оплачивает коммунальные услуги, в результате чего
Комментарий к новости:В Североморске открыли отделение дневного пребывания молодых инвалидов
Евгений
08.07.19 21:12
Ольга, Вы правильно пишете, что не обязательно надо идти в заказник, чтобы понаблюдать за жизнью птиц. Я, например, каждый год - с весны до осени, становлюсь добровольным орнитологом: наблюдаю как бак
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 4
Влад Северный
08.07.19 21:10
Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 6
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиОтмечается «охлаждение» рынка розничного кредитования-PRO ВалютуКурс евро вырос на 5 копеек, доллар снизился почти на 12 копеек-PRO ЭнергетикуНачалась экспедиция на самую отдаленную ЛЭП филиала «Россети Северо-Запад» «Колэнерго»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 июля-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO ЗаконыРоссия упростила иностранным туристам посещение Арктики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 178 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика