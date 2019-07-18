Россия упростила иностранным туристам посещение Арктики

Государственная Дума Российской Федерации на пленарном заседании 18 июля 2019 года приняла в третьем чтении поправки, упрощающие для иностранных круизных туристических судов посещение Арктической зоны РФ, а также Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Поправки вносятся в законы «О Государственной границе РФ» и «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ».

Закон упрощает возможность захода иностранных туристических и круизных судов в российские порты в Арктическом и Дальневосточном регионах. Это будет способствовать развитию их туристического потенциала

В соответствии с законом, правительство РФ должно будет утверждать перечень портов или пунктов в районах внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, прилегающих к территориям субъектов РФ, входящим в Арктическую зону РФ или Дальневосточный федеральный округ, в которых иностранным туристским судам будет разрешено производить посадку пассажиров-туристов и высадку их на берег. Также они смогут осуществлять выгрузку или погрузку припасов в данных портах.

Как пояснил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, упрощение процедур организации морского туризма в Арктике не создаст угрозу безопасности страны, при этом будет способствовать росту туристического потока в регион.