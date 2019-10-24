Россия установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых и стелс-целей

Третий в российской Арктике радар «Резонанс-Н», способный обнаруживать воздушные объекты, изготовленные по технологии «стелс», крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые цели, заступит на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля в ноябре 2019 года. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор Научно-исследовательского центра «Резонанс» Иван Назаренко.

«Третья в Арктике РЛС «Резонанс-Н» развернута на Новой Земле. РЛС заступит на боевое дежурство в ноябре этого года», - сказал он. Назаренко добавил, что станция уже включена, настроена и готова к боевому применению, в настоящее время работает межведомственная комиссия по приемке и передаче её в состав ПВО Северного флота.

По его словам, к сегодняшнему дню российские военные получили четыре станции «Резонанс-Н», пятая находится в стадии завершения изготовления. Две станции уже выполняют задачи боевого дежурства. «Задача всех РЛС - прикрытие северного направления в Арктике», - сказал Назаренко.

«Метровый диапазон волн станции позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, и гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 Махов, поскольку при его использовании наблюдается резонансное увеличение эффективной отражающей поверхности летательных аппаратов», - отметил гендиректор.