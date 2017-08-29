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Мурманская область. Арктика29.08.17 07:20

«Россия, устремленная в будущее» - тематический урок в День знаний

1 сентября традиционно во всех общеобразовательных организациях России проводится урок, посвященный Дню знаний. По предложению педагогов, общественных деятелей, а также представителей Общероссийского народного фронта предлагается провести 1 сентября 2017 года, в День знаний, тематический урок «Россия, устремленная в будущее».

Тематический урок посвящён наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения собственного таланта, а также возможностям собственного развития в России. Программа проведения уроков основана на приоритетных направлениях социально-экономического развития Российской Федерации, отраженных в проекте Стратегии долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года, разрабатываемой в настоящее время правительством РФ.

Среди основных направлений, рассматриваемых на уроках, предлагается обсуждение развития инновационной российской экономики (перспективные проекты, в которых молодые люди смогут найти свое место после окончании учебных заведений), освоение российских территорий и пространственное развитие России (например, проект «Дальневосточный гектар»), сохранение природы, наука и технологии, а также государственная безопасность и политика.

В соответствии с комплексом мер, направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных организациях Мурманской области, на 2015 – 2017 годы, утверждённым приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 14.04.2015 № 666, в образовательных организациях 1 сентября 2017 года планируется проведение Всероссийских уроков «Готов к труду и обороне».

Одновременно информируем, что в рамках проведения Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в г.Ярославле по инициативе Министерства образования и науки Российской Федерации 1 сентября пройдёт Всероссийский открытой урок профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Мурманскую область на Всероссийском открытом уроке профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» представляют обучающиеся и педагоги МБОУ «Гимназия» (ЗАТО Александровск, г.Полярный).

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