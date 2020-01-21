Россия увеличит в Арктике число «станций-охотников» за гиперзвуковыми целями

Генштаб Вооруженных сил РФ решил увеличить в Арктике число способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н» с пяти до десяти. Об этом сообщил 20 января ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Весной 2018 года в Пентагоне заявили, что для ВС США разработка гиперзвуковых средств поражения - приоритет номер один. В ноябре 2019 года в американских ВВС сообщили, что уже разрабатывают два вида гиперзвукового вооружения, к 2022 году один из них или оба должны быть в начальной боевой готовности.

«Генштаб принял решение развернуть на севере России, кроме пяти уже заказанных, ещё пять РЛС «Резонанс-Н», способных обнаруживать гиперзвуковые цели», - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что после развертывания в арктической зоне всех 10 станций «северо-восточное ракетоопасное направление будет полностью прикрыто «охотниками» за гиперзвуковыми аппаратами».

В настоящее время действует контракт на поставку военному ведомству пяти РЛС «Резонанс». Как сообщал в ноябре 2019 года ТАСС гендиректор компании разработчика станций Научно-исследовательского центра «Резонанс» Иван Назаренко, в российской Арктике несут боевое дежурство два радара «Резонанс», третья станция на архипелаге Новая Земля подготовлена к заступлению на дежурство, четвертая РЛС передана, но не развернута, пятая изготовлена.