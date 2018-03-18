Мурманская область. Арктика18.03.18 21:10
Россия уже определилась с президентом, проголосовав за Владимира Путина
Как сообщает ЦИК, по итогам обработки 21,33 процента бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом: Бабурин - 0,6%; Грудинин – 15,9%; Жириновский – 6,9%; Путин - 71,9%; Собчак – 1,3%; Сурайкин - 0,6%, Титов - 0,5% и Явлинский – 0,7%.
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-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 818 человек
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Последние комментарии
Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
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Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
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