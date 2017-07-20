Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров!

Россия заняла 40 строчку из 43 в Глобальном пенсионном индексе, пишет газета «Ведомости». Этот рейтинг пятый год подряд составляют эксперты французского банка «Natixis». Индекс учитывает несколько факторов, которые влияют на комфорт пребывания на пенсии объединенных в 4 группы жителей разных стран мира.

По уровню доступа к финансовым услугам, которые дают возможность максимизировать пенсионный доход, Российская Федерация занимает последнее, 43 место. По доступу к качественным медицинским услугам - 42 место. По качеству жизни наша страна находится на 36 строчке, а по материальному благополучию – на 35 позиции рейтинга.

Каждый из представленных показателей оценивается составителями рейтинга в диапазоне от 0 до 100%. По сравнению с 2016 годом оценка России в текущем 2017 году снизилась на 1% - до 45% с 46%.

Все страны, входящие в БРИКС, занимают места в конце рейтинга: Китай – на 38 строчке, Бразилия – на 41, Индия – на 43 позиции.

А вот топ-3 лидеров рейтинга стали страны Европы: первое место у Норвегии (86%), на второй позиции - Швейцария (84%), третье место у Исландии (82%). В пятерку также вошли Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%).