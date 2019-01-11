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Мурманская область. Арктика11.01.19 08:30

Россия впервые соберёт экспертов стран-участниц Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в Арктике

Российская Федерация выступит принимающей стороной конференции научных экспертов стран-участниц Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана. Это первая встреча представителей сторон после подписания документа. Встреча состоится 12-13 апреля 2019 года в Архангельске, сразу после V Международного арктического форума. Учёные разных стран обсудят план исследований состояния и управления арктическими запасами водных биоресурсов.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, Соглашение было заключено 3 октября 2018 года между Россией, США, Канадой, Данией (за Фарерские острова и Гренландию), Канадой, Норвегией, Исландией, Японией, Китаем, Республикой Корея и Европейским союзом. Его цель – создание международно-правовой базы регулирования рыболовства в этом районе.

От Российской Федерации подпись под документом поставил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Текст проекта Соглашения был исключительно дискуссионным. В итоге, Российская Федерация отстояла принципиально значимые для приарктических стран моменты – именно позиция России позволила зафиксировать особую роль прибрежных государств в Арктике.

На Конференции эксперты обсудят предложения по Программе мониторинга центральной части Северного ледовитого океана, вопросы обмена научной информацией, дополнительные положения и процедуры, регулирующие деятельность совместных научных мероприятий, а также меры регулирования исследовательского рыболовства.

«В Арктическом регионе сформирована уникальная экосистема, сохранение которой должно относиться к одной из приоритетных задач мирового сообщества. Россия активно участвовала в подготовке проекта Соглашения. В ходе переговоров нам удалось достичь взаимопонимания по такому важному вопросу, как сохранение Арктики для будущих поколений, – отметил Илья Шестаков. – Это убедительный пример превентивного реагирования заинтересованных государств на глобальные изменения климата, возрастающее антропогенное воздействие и показатель общей готовности принимать согласованные меры по сохранению биоразнообразия Арктики».

Организаторы конференции: Федеральное агентство по рыболовству, правительство Архангельской области, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

Официальный сайт мероприятия откроется для регистрации участников в ближайшее время.

Наша справка:

В арктических водах исключительной экономической зоны Российской Федерации добывается 250-260 тысяч тонн водных биоресурсов, при этом состояние малоосваиваемых или неосваиваемых запасов позволяет в перспективе прогнозировать увеличение вылова на 30% или 80-100 тыс. тонн.

К Арктической зоне России относятся Баренцево, Белое, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское, а также водоемы Мурманской и Архангельской областей, Республик Коми, Карелия и Саха (Якутия), Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края. Основной промысел в ИЭЗ России осуществляется в Баренцевом море, где добывается почти 90% общего улова в Арктической зоне. В Белом море ежегодно осваивается 2-3 тысячи тонн – около 1%. Вылов во всей остальной части Арктических морей составляет не более 15%.

Объем потенциального вылова в Арктической зоне России оценивается почти в 100 тыс. тонн. Основу резервной сырьевой базы составляют водные биоресурсы Баренцева моря – более 86 тысяч тонн. Наибольшие перспективы промысла у сайки – её вылов может достичь 32 тысяч тонн ежегодно, на втором месте – северная креветка: из 25 тыс. тонн разрешенного вылова в 2017 году освоено всего 3,2 тысячи тонн. Потенциальный вылов скатов – 3,8 тысячи тонн, морских ежей и кукумарии – до 7 тысяч тонн. Традиционным резервом добычи являются водоросли, состояние запасов которых позволяет изымать 20 тысяч тонн ежегодно. В Белом море можно вылавливать до 4,5 тысячи тонн беломорской сельди и наваги, в Карском море - до 4 тысяч тонн сайки и наваги, в Чукотском море – до 3,9 тысячи тонн сайки.

За последние два десятилетия Арктика стала территорией интенсивного международного сотрудничества. Регулирование промысла в арктических водах осуществляется в рамках многосторонних и двусторонних договоренностей.

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