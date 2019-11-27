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Мурманская область. Арктика27.11.19 10:37

Россиян будут уведомлять о социальных льготах, на которые они могут претендовать

Как отмечает замминистра труда и социальной защиты Алексей Скляр,  существует некий информационный вакуум - многие россияне имеют право на меры соцподдержки от государства, но не получают их, потому что не знают, что именно им положено и в какую организацию нужно обратиться, чтобы их предоставили.

Вот и возникла необходимость развивать специальные информационные системы, способные отвечать людям на все насущные вопросы, связанные с соцподдержкой государства. «Мы ожидаем, что уже в 2020 году информация о возникновении прав на меры поддержки будет направляться 70-80% потенциальных получателей», - приводит слова Алексея Скляра «Российская газета».

Он сообщил, что в разработке более 150 различных жизненных событий, возникновение которых порождает соответствующие права на получение определенных мер соцподдержки. Однако, заметил замминистра, в следующем году удастся идентифицировать не все жизненные события. «Но планируем в 2021 году завершить этот процесс», - заверил он.

На вопрос, как именно будут приходить уведомления, Скляр сказал, что в следующем году уведомления будут поступать через портал госуслуг. «В личный кабинет человека будет приходить уведомление: в связи с таким-то жизненным событием у вас появилось право на получение таких-то мер социальной поддержки, и для их получения вам необходимо обратиться туда-то», - пояснил замминистра.

А с 2021 года информирование начнется и по другим каналам, в частности, через смс-сообщения.

Также информацию обо всем списке положенных ему льгот и соцуслуг в 2022 году человек сможет получать в МФЦ, Пенсионном фонде РФ (ПФР), Фонде соцстрахования, иных организациях, предоставляющих меры соцзащиты, например, органах соцзащиты в регионах.

По словам замглавы Минтруда, система будет запускаться в два этапа: первый - ближе к осени 2020 года, примерно одновременно, во всех регионах заработает робот; второй этап - в 2020 году в семи регионах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Алтайский край, Севастополь, Пензенская область). Остальные регионы подключатся к этой работе в 2021 году.

Принципы и правила работы единого контакт-центра, сроки, в течение которых служащие должны будут ответить человеку после обращения в него, будут прописаны в специальном нормативном документе, который сейчас разрабатывается Минтрудом и в конце 2020 года должен быть принят правительством России.

Говоря о том, сколько бюджетных денег будет потрачено на проактивное информирование, Скляр заявил, что на эту работу дополнительные бюджетные средств Минтруд не запрашивает. «Она выполняется в рамках текущего финансирования. Напротив, создание системы позволит уменьшить расходы бюджета, поскольку разным социальным учреждениям не придется создавать и поддерживать свои отдельные ресурсы для информирования людей. Ресурс будет один, и его стоимость не зависит от количества участников», - сказал замминистра.

Он также отметил, что Минтруд работает над совершенствованием процесса предоставления мер соцподдержки - над тем, чтобы исключить сбор и представление людьми документов, необходимых для их получения. «Наша задача сделать так, чтобы человек при информировании о праве на получение меры социальной поддержки только соглашался на то, чтобы её получить, а все остальные действия осуществлялись без его участия», - сказал Скляр.

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