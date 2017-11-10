Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт

Счётчики на газ, воду и свет, возможно, россиянам больше не придётся устанавливать за свой счёт. С предложением переложить эту обязанность с жителей на поставщиков выступили комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономполитике.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс могут рассмотреть уже в ноябре, пишут «Известия». Сейчас около 30% жильцов, не имеющих приборы учёта, обязаны платить по повышенному тарифу. С принятием поправок они будут освобождены от таких трат до тех пор, пока их квартиры не оборудуют приборами учёта.

Напомним, предложенные поправки сэкономят деньги жильцов не только на установку, но и на оплату услуг ЖКХ. По закону «Об энергосбережении...» с 2014 года для не имеющих счётчики россиян ввели повышающий коэффициент к тарифу на услуги. С 1 января 2015 года он составлял 1,1, но с 1 июля 2016 года - уже 1,5. Согласно предложениям депутатов, повышающий коэффициент не будет применяться до тех пор, пока потребитель сам не откажется от установки оборудования за счет поставщика. По данным Министерства строительства и ЖКХ, сейчас счетчики имеют порядка 70% домохозяйств страны.

- Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учёта на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учёта ставит тот, кто в этом заинтересован, - отметили депутаты в пояснительной записке.

С аналогичной инициативой на заседании президиума Совета законодателей 31 октября выступала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. Во время обсуждения вопроса её предложение поддержали представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минстроя.

В Минэнерго также высказались за перенос ответственности за счётчики на поставщиков. Это даст толчок к развитию интеллектуального учёта электрической энергии на территории страны, рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Энергетики, впрочем, не согласны так быстро переходить к новой модели работы. Поправки потребуют включения расходов на счётчики в тариф, что, в свою очередь, приведёт к перекрестному субсидированию: уже установившие счетчики жители заплатят за тех, кому это только предстоит, заметили в пресс-службе крупного поставщика тепла и электричества компании «Квадра». Кроме того, непонятно, что считать отказом собственника в допуске к установке приборов учёта, добавили в компании.

Приборы учёта требуют специальных условий для установки и нормальной эксплуатации, обеспечить которые может только собственник. Если прибор выйдет из строя, неясно, кто будет за него ответственным, говорит представитель генерирующей компании «Фортум».

Переложив обязанность по оборудованию квартир приборами учёта на поставщиков, государство решит ещё одну проблему. Нередко сторонние организации обманывают жильцов, предлагая переустановить якобы устаревшие счётчики. К примеру, в Москве граждане ежемесячно получают грозные предупреждения о переустановке водяных счётчиков, хотя срок их службы далеко не истёк, указывают депутаты в своей инициативе. Часто это становится причиной судебных разбирательств между жителями и ресурсоснабжающими компаниями, подтвердил управляющий партнёр коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.